Издание The Economist, ссылаясь на неназванных народных депутатов и источники в Генеральном штабе Украины, приближенные к Залужному, пишет, что на встрече президента с главкомом ВСУ последнему предложили новую должность секретаря СНБО, но военачальник отказался.

Журналисты отмечают, что из-за слухов об увольнении Залужного пострадал и глава государства, и генерал, информирует «НБН».

Издание называет имена двух кандидатов, которых рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ: главы ГУР МОУ Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. В материале сказано, что оба генерала считаются близкими к команде украинского лидера. Однако начальник разведки в последнюю минуту отказался занять место Залужного.

СМИ отмечает, что слухи об увольнении главкома армии Украины произошли в пользу рупоров Кремля и украинской оппозиции. В частности, эту информацию поспешил использовать экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, стало известно, чем занимается Алексей Резников после увольнения с должности главы Министерства обороны Украины.