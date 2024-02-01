CNN, ссылаясь на собственные источники заявило, что Зеленский может уволить Залужного уже через несколько дней. По информации СМИ, на место главкома ВСУ рассматривают кандидатуру главы ГУР МОУ Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, информирует «НБН».

Журналисты отметили, что указ об увольнении Залужного будет крупнейшим военным потрясением главы государства за весь период полномасштабной войны с РФ.

В материале отмечается, что напряжение между украинским лидером и генералом возросло после неудачного контрнаступления ВСУ и выхода статьи военачальника в издании The Economist прошлой осенью. Тогда Залужный заявлял, что на фронте сложилась тупиковая ситуация.

Напомним, представитель Офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал реакцию украинцев на слухи об увольнении Залужного.