Представитель ОПУ заявил, что гарант в интервью итальянскому телеканалу RaiTV не говорил о «патовой» ситуации на поле боя. Спикер Зеленского объяснил, что он комментировал итоги летнего наступления ВСУ, в частности сухопутные операции защитников.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Чиновник рассказал, что глава государства сообщил об успехах военно-морских операций Сил обороны, обратив внимание на то, что «вторая армия мира» потеряла много кораблей. При этом украинский лидер констатировал, что летнее наступление защитников на юге страны завершилось стагнацией сухопутной линии.

Представитель Офиса Зеленского подчеркнул, что высказывания гаранта не дают оснований охарактеризовать ситуацию на поле боя, как «патовую», добавив, что СМИ должны подбирать слова в своих публикациях, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы.

Напомним, украинский лидер предупредил Европу об угрозе войны. Президент сомневается, что в случае вторжения России на территорию НАТО Альянс сможет оперативно отреагировать на нападение.