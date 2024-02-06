Руководитель МИД Украины во время пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Португалии Жоау Гомешем Кравинью в Киеве прокомментировал намерение президента осуществить кадровые перестановки в военном и политическом руководстве страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Дипломат не считает, что «перезагрузка» во власти может повлиять на отношения Киева с союзниками. Министр добавил, что гарант имеет конституционное право на увольнение главкома ВСУ, если постчитает нужным.

Руководитель внешнеполитического ведомства убежден, любые изменения в военно-политическом руководстве Украины не будут признаком раскола в ее усилиях восстановить свою территориальную целостность

Отметим, что по информации СМИ, на Западе встревожены из-за возможного увольнения Залужного. Партнеры Киева считают, что замена главкома ВСУ может дать «обратный эффект».