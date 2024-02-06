Британское издание Financial Times, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что союзники Украины встревожены из-за возможного увольнения Залужного, информирует «НБН».

Журналисты цитируют одного из представителей государства G7, которое поставляет Украине оружие. По словам собеседника, главком ВСУ пользуется большой популярностью среди военнослужащих и соотечественников. Решение Зеленского уволить генерала может иметь «обратный эффект» в момент, когда единство является решающим.

СМИ также опубликовали комментарий генерал-майора ВС Австралии в отставке Мика Райана. Он убежден, что замена главкома ВСУ может негативно отразиться на помощи стране, в частности от США. Конгресс способен воспользоваться увольнением военачальника в качестве доказательства того, что Вашингтон не должен продолжать поддерживать Украину.

В материале отмечается, что вместо Залужного Зеленский может назначить главнокомандующим ВСУ начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова или командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Один из чиновников сообщил журналистам, что западные союзники Киева нервничают в связи с перспективой назначения главного разведчика Украины на должность главкома из-за его известной «наглой тактики».

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал слухи об увольнении Залужного.