В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского прокомментировал слова главы государства в интервью итальянскому СМИ о необходимости реформирования командования ВСУ, информирует «НБН».

Подоляк сообщил, что власти проводят аудит действий высшего руководства армии за весь период полномасштабного вторжения РФ, чтобы оценить необходимость кадровых решений. Чиновник добавил, что это также связано с появлением «новой ситуации» в войне.

По словам советника главы ОПУ, после проверки действий высшего командования ВСУ глава государства будет принимать соответствующие решения.

Напомним, что СМИ пишут об обеспокоенности партнеров Киева относительно возможного увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. По мнению союзников, отстранение генерала от руководства армией Украины может иметь «обратный эффект» для страны.