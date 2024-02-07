О том, как секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал массовость тиражирования подобных заявлений в медиапространстве, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

По словам Данилова, такие слухи, касающиеся отставки главнокомандующего Вооруженных Сил Украины без официальных подтверждений, являются весьма «вредными».

В частности, секретарь СНБО подчеркнул, что официально власти Украины, на различных уровнях, открыто опровергли существование приказа Зеленского относительно увольнения Залужного, при этом, некоторые медиаресурсы не прекращают регулярно указывать на продолжительные разногласия во взглядах между президентом и главнокомандующим на фоне усложненной ситуации на фронте и сокращения или задержки западной поддержки для Киева.

Ранее мы писали о том, как Данилов объяснял, почему Западу не стоит опасаться распада России.