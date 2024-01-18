О том, что странам Запада следует подготовиться к «фрагментации» РФ, так как события в Башкортостане лишь свидетельствуют о старте данного масштабного процесса, который вскоре полноценно запустится, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, прозвучавшее на YouTube-канале «LIGA.net».

По словам Данилова, башкиры являются отдельной народностью, никоим образом не относящейся к русским, и западным странам лучше начать подготовку к «фрагментации» государства-террориста, которая произойдет обязательно, на что указывает «начало этого большого процесса, который на России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время».

Секретарь СНБО добавил: на текущем этапе наблюдается значительная проблема — некоторые представители стран Запада полагают, что развал РФ может чему-то «повредить». Впрочем, западные политики забывают, что в 1991-м году они тоже были уверены: дробление СССР невозможно, так как существовала договоренность об отколе лишь стран Балтии, но не других 12 республик, оставшихся после отделения, — эти «союзные» формирования должны остаться в «Содружестве независимых государств» (СНГ), но даже после выхода из этой сомнительной организации, опасной дестабилизации, в частности, потери контроля над ядерным вооружением, не зафиксировано.

Данилов акцентировал:

Это все была трата времени, потому что не может существовать никакое СНГ, также, как и не могут существовать на территории России отдельные народы без создания своих стран. Новые страны обязательно появятся на карте, которая сейчас принадлежит РФ.

Ранее мы писали о том, как Данилов высказался об отечественном производстве БПЛА.