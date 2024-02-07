О том, что военно-промышленный комплекс ЕС, до конца текущего года, сможет изготовить для Украины более 1 млн артснарядов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление высокого представителя европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованное «Укринформом».

По словам Борреля, сейчас удалось нарастить мощности оборонно-промышленного комплекса ЕС, повысив его потенциал на 40 процентов, и теперь можно назвать достаточно конкретную цифру касательно боеприпасов — до завершения этого года, Украина, похоже, получит 1 155 000 артиллерийских снарядов.

Кроме того, Боррель обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, добавив, что и наша страна должна не прекращать процесса реформирования на пути в Евросоюз, вопреки войне.

Ранее мы писали о том, как Боррель призывал страны ЕС готовиться к продолжительной войне РФ с Украиной.