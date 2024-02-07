Тизенгаузен объяснил, что нелегитимный президент РБ сейчас очень напуган, он боится за свою семью, поэтому отправил сына Николая в Китай, и начал выдавать такие репрессивные приказы, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам аналитика, соратник Путина максимально «закручивает гайки», прячет свои деньги за границей, понимая, что за ним довольно скоро придут. Диктатор боится белорусских добровольцев, которые воюют против РФ на стороне Украины и граждан РБ, которые не хотели участвовать агрессии в отношении соседнего государства.

Политтехнолог обратил внимание на то, что в приказе Лукашенко военным разрешено открывать огонь даже по женщинам, детям и инвалидам, если они будут представлять для него угрозу. При этом, по мнению Тизенгаузена, не исключено, что силовики могут не выполнить распоряжение диктатора и обернуть оружие против его соратников.

Напомним, в ЦНС рассказали, что использует РФ для быстрого «поглощения» Беларуси.