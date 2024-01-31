О том, что на недавнем заседании «Совета Союзного Государства», состоявшегося в понедельник, 29-го января в Санкт-Петербурге, обе заинтересованные стороны решили сформировать еще один рупор российской пропаганды — совместное информагентство, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Помимо всего вышеописанного, одно из ключевых, весьма важных решений такого «съезда», стало заключения целого ряда договоренностей относительно взаимной интеграции военно-промышленных комплексов обеих стран, совместных пограничных отрядов и такого же «развития железной дороги». Таким образом, фактически дело затрагивает работу «оборонки» Беларуси против Украины, с одновременной абсорбцией белорусской железной дороги «РЖД» и ликвидацией остатков суверенности Беларуси путем роспуска ее армии.

Кроме того, на указанной встрече достигли договоренностей касательно «координирования» молодежной политики — попросту, последующей русификации белорусской молодежи.

Ранее мы писали о том, как у Буданова оценивали вероятность полноценного вовлечения Беларуси в войну с Украиной на стороне Путина.