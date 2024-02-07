Как информирует «НБН», об этом говорится в указе президента Украины №41/2024, который был опубликован на официальном сайте президента Украины.

В частности, в тексте указа отмечаевтся:

Преследуя цель наращивания способностей ВСУ относительно применения беспилотных и роботизированных воздушных, морских, а также наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению постановляю:

Правительству Украины вместе с Генштабом ВСУ проработать вопрос о создании в структуре ВСУ беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предположения для повторного рассмотрения СНБО. Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский помимо Залужного также может уволить и начальника Генерального штаба.