В аналитическом материале ISW отмечается, что представители Кремля придумывают провокации против государств Балтии и Грузии. Для этого руководство РФ использует понятие «соотечественников за границей», чтобы претендовать на особые привилегии для россиян, которые проживают за пределами страны-агрессора, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на то, что 6 февраля МИД РФ вызвал в Москву поверенных по делам Эстонии, Латвии и Литвы. Причиной стало «отсутствие должной реакции» Таллина, Риги и Вильнюса на неоднократные обращения Москвы обеспечить безопасность на выборах президента России в марте.

Спикер внешнеполитического ведомства государства-террориста Мария Захарова пригрозила «серьезным протестом среди россиян» в случае любых срывов на избирательных участках РФ в странах Балтии.

В то же время глава МИД Сергей Лавров пожаловался на то, что на Западе начались «русофобские» кампании влияния, которые якобы усиливаются, когда открываются российские участки для голосования.

Американские аналитики отмечают, что заявления рупоров Кремля представляют любые действия властей других государств по «переизбранию» Путина как прямую атаку на российских «соотечественников».

В ISW также напомнили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 февраля сообщила, что РФ начала новую гибридную кампанию против ее страны.

Эксперты констатировали, что Кремль дестабилизирует соседние государства за счет информационных операций вокруг «переизбрания» российского лидера за границей.

Ранее политтехнолог объяснил, почему Путин всегда игнорирует предвыборные дебаты.