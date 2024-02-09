Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», об этом во время пресс-конференции в столице Украины Киеве заявил руководитель комитета по разведке Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.

Согласно его словам, в Штатах полностью поддерживается финансирование поддержки Украины.

Дословно из заявления Майка Тернера:

Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают такое финансирование. Мы верим в то, что существует преимущественная поддержка в Палате представителей и в Сенате, и это будет сделано.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Швеция значительно усилит поддержку беженцев.