В интервью «американскому Соловьеву» глава Кремля рассказал, какими видит отношения Российской Федерации с Украиной, а также высказался о переговорах Киева и Москвы. По версии военного преступника, украинцы якобы «до сих пор чувствуют себя русскими», информирует «НБН».

Карлсон поинтересовался у президента-агрессора почему нет мирных переговоров, которые завершили бы войну. Путин в очередной раз пожаловался на то, что украинское руководство отказалось от диалога с Москвой.

Лидер россиян заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому нужно отменить свой указ и сесть за стол переговоров с представителями государства-террориста. Диктатор отметил, что Кремль якобы никогда не отказывался говорить с Киевом, и обе стороны «рано или поздно договорятся».

Также глава РФ обратился к США, поинтересовавшись, нужен ли им этот конфликт. Путин добавил, что россияне будут бороться за свои интересы, поэтому Вашингтона нужно «вернуться к здравому смыслу», «начать уважать» Россию и договариваться с ней.

Отметим, что в интервью диктатор попытался оправдать вторжение в Украину.