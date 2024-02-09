Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга высказался о реакции Вашингтона на увольнение Залужного с должности главкома ВСУ, информирует «НБН».

Представитель Белого дома отметил, что президент Владимир Зеленский является верховным главнокомандующим, поэтому он вправе решать, кто будет руководить армией. По словам американского чиновника, власти США будут работать с Украиной в независимости от того, кто будет командовать ВСУ.

Кирби подчеркнул, что смена военного руководства армии Украины – решение Зеленского и ему неизвестно о каких-либо обсуждениях увольнения Залужного между Киевом и Вашингтоном.

Ранее в Администрации Байдена прокомментировали интервью, которое взял у кремлевского диктатора Владимира Путина трампист Такер Карлсон.