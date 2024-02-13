Во время брифинга спикер Госдепа США раскритиковал 45-го американского лидера за его скандальное заявление о Североатлантическом Альянсе. Миллер заверил, что Конгресс и граждане поддерживают НАТО, информирует «НБН».

По словам американского чиновника, Вашингтон не только вкладывает деньги в организацию, но и получает от нее выгоду. Кроме того, после теракта 11 сентября 2001 года в столице и Нью-Йорке военно-политический блок встал на защиту США.

Представитель Государственного департамента подчеркнул, что Организация Североатлантического договора обеспечивает безопасность американского народа, подчеркнув опасность поощрения россиян ко вторжению на территорию Альянса.

Напомним, эксперт назвал цель возможного нападения войск РФ на государства НАТО.