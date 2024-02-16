Президент в пятницу, 16 февраля, во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Германии напомнил, что в Авдеевке ситуация сложная не первый день, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Зеленского.

По словам гаранта, Силы обороны героически защищают город, логистические пути и другие стратегически важные объекты, захват которых может помочь продвинуться армии Путина. Украинский лидер подчеркнул, что он знает детали происходящего на этом участке фронта, поскольку держит контакт с командованием ВСУ.

Глава государства отметил, что военное руководство применяет новые подходы и их главная задача – делать все для защиты бойцов Сил обороны. Гарант добавил, что командование ВСУ получило от него ключевой сигнал: самое главное оружие Украины – наши защитники и нужно обходиться как можно меньшими потерями.

Напомним, командование ОСГВ «Таврия» сообщило об отходе защитников с позиции на юго-восточной окраине Авдеевки.