О том, что наше правительство рассматривает сценарии, позволяющие запретить ввоз сельхозпродукции из Польши в ответ на блокировку границ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, опубликованное в Forbes.

По словам Сольского, власти Украины поддерживают конструктивный подход к данной ситуации, однако, готовы и соответствующе отреагировать на продолжающееся перекрытие въезда/выезда у приграничных КПП. В частности, надлежащее правительственное решение может быть одобрено на протяжении 2-х ближайших недель, если «транспортный кризис» так и не будет урегулирован.

Впрочем, Кабмин пока окончательно не определился, какие именно ограничительные меры может ввести — то ли частичный, то ли полный запрет на ввоз в Украину польских молочных продуктов и фруктов, что зависит от исхода переговоров с сопредельной стороной.

Ранее мы писали о том, какие убытки понесет госбюджет Украины в феврале, если границы не будут разблокированы поляками.