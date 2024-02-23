Гарант в интервью телеканалу FoxNews рассказал, что в этом году ВСУ будут не только держать оборону, что является большим вызовом в этой войне и задачей номер один, но и готовить новое контрнаступление, информирует «НБН».

Комментируя неудачное наступление армии Украины в 2023 году, президент отметил, что во время проведения таких масштабных операций нужно думать о жизнях бойцов и быстрое продвижение – это потеря защитников. В таком случае у нашей страны есть риск потерять все.

Также Зеленский анонсировал «сюрпризы» в Черном море для российских «освободителей». Глава государства подчеркнул, что оборона юга так же важна, как и защита востока Украины.

Гарант охарактеризовал ситуацию на фронте, как несправедливую, поскольку сейчас силы не равны.

Отметим, что в ходе интервью украинский лидер пригласил Трампа приехать на фронт. Зеленский считает, что экс-глава США мог бы объяснить на передовой, как он намерен закончить войну за 24 часа.