Глава Украины в интервью телеканалу FOX News высказался об обещаниях Трампа закончить войну в нашей стране за 24 часа. Зеленский заявил, что он не понимает, как оппонент Байдена намерен реализовать свой план, информирует «НБН».

Гарант считает, что он не может наедине с экс-президентом США решить «трагедию войны». Поэтому лидер украинцев пригласил бывшего американского лидера приехать на фронт. На передовой, по мнению Зеленского, Трамп сможет объяснить свои идеи и поделиться мыслями относительно быстрого завершения боевых действий.

При этом украинский президент убежден, что после визита на фронт бывший глава Белого дома передумает. Гарант подчеркнул, что в этой войне нет двух сторон и есть только один враг – позиция кремлевского диктатора.

Отметим, что в интервью Зеленский также высказался о смене высшего военного руководства Украины. Глава государства объяснил, почему он уволил Залужного с должности главкома ВСУ.