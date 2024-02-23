Во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Фредериксен объяснила, почему Киеву до сих пор не передали обещанные истребители F-16, информирует «НБН».

По словам главы правительства Дании, причина задержки поставок боевых самолетов в Украину – технический момент, так как американская авиация нуждается в серьезной инфраструктуре для обслуживания.

Представитель Копенгагена, говоря о сроках отправки F-16 для ВСУ, сообщила, что многофункциональные истребители появятся в небе над Украиной в этом году до начала лета.

Ранее о передаче F-16 Киеву высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Представитель Альянса ответил, будут ли украинские пилоты использовать эти истребители для ударов по военным объектам на территории России.