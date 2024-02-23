В интервью телеканалу FOX News глава Украины заявил, что менеджмент топ-командования ВСУ нуждался в перезагрузке, не говоря о смене направлений действий, поэтому он уволил «железного генерала» с должности главкома, информирует «НБН».

По словам гаранта, нужно было сменить высшее военное руководство, поскольку «некоторые вещи не менялись в течение определенного времени». Президент уточнил, что для успехов на поле боя нужно избавиться от бюрократии, быть умными, технологичными и быстрыми, поскольку время – это человеческие жизни.

Зеленский опроверг сообщения о том, что он уволил «железного генерала» с должности главкома ВСУ из-за политической конкуренции. Украинский лидер отметил, что он очень благодарен Залужному и напомнил, что генерал защищал нашу страну, за что он присвоил ему звание Героя Украины.

Напомним, что после увольнения Залужного и назначения Сырского на должность главкома ВСУ рейтинг доверия украинцев к президенту снизился. Это подтверждают результаты социологических опросов КМИС.