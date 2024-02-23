Украинский лидер в интервью американскому телеканалу FoxNews прокомментировал общение «американского Соловьева» с Путиным. По словам Зеленского, Карлсон записал интервью с убийцей, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что он кратко знает, о чем шла речь, поскольку у него нет времени слушать чушь об Украине, о мире, о Штатах и остальном, что рассказывал кремлевский диктатор более двух часов.

Президент назвал российского лидера «ненадежным лицом», напомнив, что глава Кремля уверял канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в том, что его войска якобы не будут оккупировать территории соседнего государства.

Также в интервью лидер украинцев высказался об обещаниях экс-главы США Дональда Трампа закончить войну в нашей стране за 24 часа. Президент пригласил скандального политика приехать на передовую и поделиться своими идеями.