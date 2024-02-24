Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в странах «Большой семерки» пообещали помочь удовлетворить «насущные финансовые потребности» нашей страны, никогда не признавать псевдовыборы, которые будут проведены на оккупированной территории Украины, а также продолжать оказывать поддержку украинским перемещенным лицам и беженцам.

Кроме того известно, что данные подписанные заявления отмечают, что Российская Федерация «не должна достичь успеха в разрушении украинской экономики, чтобы компенсировать собственные неудачи на поле боя».

Так, представители «Большой семерки» добавили:

Мы окажем Украине помощь в плане удовлетворения ее насущных финансовых потребностей, а также окажем другим уязвимым государствам, которые также ощутили на себе серьезные последствия из-за агрессивной войны РФ.

В этой связи лидеры G7 весьма приветствовали принятие Евросоюзом четырехлетней программы макрофинансовой поддержки нашей страны объемом в 50 миллиардов евро, а также быстрое предоставление Японией собственной бюджетной поддержки в первом квартале 2024-го.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский обратился к лидерам стран G7.