Как информирует «НБН», обращение Зеленского к лидерам «Большой семерки» было запечатлено на видео и опубликовано в ТГ-канале президента Украины.

В частности, Зеленский заявил следующее:

Все вы прекрасно знаете, что нам необходимо, чтобы иметь возможность себя защитить. Чтобы наше небо было защищенным, а армия была укреплена на земле. И все вы очень хорошо знаете, что нам нужно для поддержки и продолжения наших успехов на море. И вы прекрасно понимаете, что нам необходимо все это время. Мы на вас очень рассчитываем.

Согласно словам украинского лидера, наша страна и партнеры уже смогли «достичь многого, и мир чувствует, что Путин может эту войну проиграть».

Напоследок он добавил:

И когда он эту войну проиграет, то выиграет не просто один кто-то в мире, а выиграет все глобальное сообщество народов и международное право как таковое победит, и нам стоит это обеспечить.

Владимир Зеленский также высказал слова благодарности государствам G7 за поддержку на протяжении двух лет войны и подчеркнул, что «тот страшный день, двадцать четвертого февраля и весь ужас, принесенный Россией, все же не лишил нормального будущего для Украины.

Напоследок он добавил:

Помните, пожалуйста, что имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими же заражен и всегда именно это открывает пространство для настоящей безопасности и развития демократии. Мы слышим в это время: История наблюдает. И это абсолютно верно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что думает Зеленский и скандальном интервью Путина Такеру Карлсону.