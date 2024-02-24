Как пишет «НБН», в сообщении Politico говорится, что на вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, Урсула фон дер Ляйен решила посетить Киев в субботу, 24 февраля.

Также издание отметило, что таким образом, высокопоставленный чиновник Европейского Сюза хочет выразить поддержку Украинскому государству во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Фон дер Ляйен собирается акцентировать на поддержке Украины и рассказать о работе по использованию замороженных активов РФ.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Урсула фон дер Ляйен сообщила о предварительном решении Еврокомиссии относительно членства Украины в ЕС.