Издание The Guardian в своем материале отмечает, что этот год может стать для главы Украины самым тяжелым на фоне истощения общества в его стране войной, расколом международной поддержки Киева и нехваткой боеприпасов на фронте, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что в то же время большая часть граждан Украины выступает против мирного соглашения с россиянами, учитывая, что практически нет механизмов, которые могут заставить Кремль соблюдать договоренности, и есть риск дать время РФ восполнить силы для нового удара.

Британское СМИ отмечает, что гарант сам не скрывает важность третьего года полномасштабной войны, который он назвал годом внешних и внутренних вызовов на пресс-конференции 25 февраля.

Украинский лидер отметил, что будущее его страны зависит и от внешних факторов, в частности от позиции Вашингтона. Зеленский признал, что избрание Дональда Трампа на пост президента США станет катастрофой.

В материале сказано, что глава Украины больше не считается неприкосновенным среди сограждан, кроме того, в страну начала возвращаться политическая конкуренция. Эти факторы также создадут сложности для президента в этом году.

Ранее американское издание заявило, что замена главкома ВСУ усилит ответственность Зеленского за провалы на фронте.