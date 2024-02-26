Во время совместной пресс-конференции с главой правительства Болгарии Николаем Денковым украинский лидер напомнил, что Евросоюз обязался передать нашей стране миллион снарядов для артиллерии, однако пока организация не выполнила своего обещания, информирует «НБН».

По словам гаранта, государства-члены Европейского Союза не передали Украине даже половины от заявленного количества. На сегодня блок отправил Киеву 30% от обещанного объема поставок – около 300 000 артиллерийских боеприпасов.

Напомним, руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил партнеров Киева в нехватке снарядов у Сил обороны. Глава внешнеполитического ведомства считает, что Европа должна отправлять все боеприпасы, которые она производит, для ВСУ, приостановив экспорт в третьи страны.