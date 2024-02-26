Во время обращения к соотечественникам Зеленский отметил, что с 26 февраля 2014 года, когда под стенами Крымского парламента прошел многотысячный митинг проукраинских сил, очень многое изменилось. Сейчас наша страна может завершить войну на условиях Киева, вернуть из оккупации свои территории и своих людей, а также привлечь РФ к справедливой ответственности за ее преступления.

По словам президента, для воплощения такого сценария украинцы должны продолжать бороться, информирует «НБН».

Гарант отметил, что по-настоящему честно можно завершить войну, если удается погасить зло, которое ее породило. Украинский лидер отметил, что по этой причине стремление к миру и чувство справедливости должны идти рядом.

Глава государства добавил, что наша страна должна бороться за людей в Крыму и в других временно захваченных регионах, за полное восстановление силы международного права в отношении оккупированного РФ полуострова и за право крымских татар жить в своем доме.

Зеленский подчеркнул, что выполнение каждого из этих пунктов гасит реваншизм РФ и фактически завершает войну.

Напомним, британское издание рассказало о вызовах для главы Украины в этом году.