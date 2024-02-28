Чиновник в интервью британскому изданию The Times заявил, что глава Кремля будет вмешиваться в президентские выборы в Штатах. Он сообщил, что РФ сделала шаг вперед в активизации своих дезинформационных кампаний, благодаря искусственному интеллекту, информирует «НБН».

Секретарь СНБО прогнозирует, что большие информационные вмешательства Москвы станут еще масштабнее. Он уточнил, что страна-агрессор имеет специальные подразделения, которые «посвящены» каждому государству, где будет происходить избирательный процесс.

По словам чиновника, убрать вмешательство Кремля в выборы невозможно из-за сети информаторов и агентов России, которая охватывает весь мир. Кроме того, Федеральная служба безопасности РФ регулярно заключает контракты с преступными группировками в Европе.

Напомним, российский лидер заявлял, что для Москвы лучше, если на выборах президента США победит нынешний глава Белого дома. Бывший лидер американцев Дональд Трамп назвал слова диктатора «большим комплиментом».