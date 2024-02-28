Во время совместной пресс-конференции с главой правительства Албании Эди Рамой лидер украинцев рассказал, что кремлевский диктатор никого не уважает и не хочет никому позволить жить свободно. По словам гаранта, именно в этом смысл войны президента-агрессора, информирует «НБН».

Зеленский объяснил, что именно поэтому Путина нужно остановить и сделать это важно именно сейчас, в противном случае Российская Федерация будет расширять свою агрессию. Президент отметил, что все в Европе должны быть готовыми встать на защиту свое суверенитета и национального достоинства.

Украинский лидер напомнил, что у Кремля есть значительные инструменты для дестабилизации во многих государствах. Москва может применять все – от гибридных ударов с помощью политических операций до прямой агрессии. Гарант добавил, что по этой причине Европа должна лишить РФ возможности ломать ее жизнь.

Напомним, в ОПУ назвали два фактора, которые помогут кардинально переломить ход войны в Украине.