Британская разведка сообщила, что после 24 февраля 2022 года влияние российского лидера на ближайших соседей агрессивного государства снизилось, информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве отмечают, что Москва стремится сохранить свое влияние в этих странах, что является приоритетом в ее внешней политике, поскольку это имеет решающее значение для экономики и внутренней безопасности РФ.

Неспособность Путина достичь военных целей в Украине, ресурсы, выделенные им на проведение так называемой «СВО», поставили под сомнение позицию РФ как гаранта безопасности в регионе.

В ответ на это бывшие государства СССР решили держаться подальше от Москвы. Для этого они изменили свою политику в сфере безопасности и экономики, чтобы уменьшить свою зависимость от страны-террориста.

Ранее в Ереване сообщили о приостановке участия Армении в ОДКБ. Глава правительства Никол Пашинян объяснил соответствующий шаг.