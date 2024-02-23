Глава правительства Армении в интервью телеканалу France 24 сообщил о приостановке участия его страны в ОДКБ, так как договор о коллективной безопасности в ее отношении не выполнялся, в частности в 2021-2022 годах.

Политик уточнил, что в Ереване сделали такой шаг и намерены посмотреть, что будет дальше, информирует «НБН».

Говоря о закрытии военной базы, которую Москва развернула на территории его государства, Пашинян заявил, что этот вопрос у руководства Армении на повестке дня не стоит.

Премьер раскритиковал Кремль, обвинив руководство РФ в том, что оно несколько месяцев назад открыто призывало граждан его государства свергнуть власть. Он считает, что пропаганда путинского режима против него не уменьшается.

Недавно в интервью британскому изданию глава правительства Армении говорил о том, что Ереван может пересмотреть свое членство в ОДКБ. Также премьер утверждал, что его страна не является союзником Москвы в войне против Украины.