Глава правительства ФРГ высказался против поставок дальнобойного оружия в Украину. Шольц опасается, что передача крылатых ракет Taurus может вовлечь его страну в войну. Также канцлер считает, что дискуссии по этому поводу якобы отвлекают внимание от того, что «действительно» нужно Киеву.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко считает, что есть условие, при котором Шольцу придется изменить свою позицию в этом вопросе. Экс-министр напомнил, что сначала Киев получал от Берлина медицинские аптечки и шлемы, после – танки и системы противовоздушной обороны.

Сегодня речь идет об отправке Украине крылатых ракет, против чего выступает глава правительства ФРГ. Однако ему придется пойти на такой шаг, когда коалиция с поставками дальнобойного оружия для ВСУ заработает, о которой говорил французский лидер Эммануэль Макрон.

Огрызко убежден, что немецкое руководство не захочет остаться на «обочине мейнстрима» среди западных союзников Киева и отправит Украине ракеты Taurus.

Ранее в Берлине ответили, когда ожидать решения канцлера о передаче дальнобойного оружия Украине.