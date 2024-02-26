Представитель правительства Германии во время брифинга сообщила, что Шольц озвучит свое решение относительно поставок дальнобойных ракет Taurus в Украину «в надлежащее время и при соответствующем случае», пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Гоффманн подтвердила, что канцлер ФРГ примет участие в конференции на уровне лидеров европейских государств, которая состоится в столице Франции уже сегодня для помощи Украине в сфере обороны, а также для демонстрации России единства и решительности Европы относительно поддержки Киева.

При этом чиновница не ответила на вопрос, может ли эта встреча стать таким «случаем» для заявления главы немецкого правительства по поводу передачи Taurus для ВСУ.

Напомним, что на прошлой неделе парламент ФРГ одобрил поставки дальнобойных ракет в Украину. Теперь соответствующий документ должен подписать канцлер.