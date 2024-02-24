О том, что единственным путем, который поможет максимально приблизить завершение войны, на Банковой видят в проведении новых контрнаступательных действий украинской армией, а также какие изменения в текущей стратегии этому могут поспособствовать, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Радіо Свобода».

По словам Подоляка, на данном этапе войны Украина располагает только двумя вещами, которые следует довести до конца:

первая — аудит всех имеющихся ресурсов;

вторая — переговорный процесс со странами-партнерами, которые стали гораздо четче и аналитически осознавать, что необходимо на этой стадии [войны], то есть уже «политически готовы к предоставлению Украине определенного объема ресурсов».

Советник главы ОПУ добавил: как только вышеуказанные составляющие смогут скомбинировать, тогда Украина получит понимание — где, когда и как будет вестись контрнаступательная активность ВСУ, но то, что она состоится, — «можете не сомневаться, потому что других вариантов завершить войну, кроме обвала линии фронта, тактических поражений России, не существует».

Подоляк резюмировал:

Все остальное — это фикция.

Ранее мы писали о том, что Подоляк рассказывал, станет ли смерть Навального толчком к передаче оружия Украине.