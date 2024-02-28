Президент во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой отметил, что он не был на саммите в Париже, где Макрон выдвинул идею о размещении вооруженных сил НАТО на территории нашей страны, информирует «НБН».

По словам гаранта, французский лидер сообщал, что на конференции он будет говорить о новых идеях по усилению Украины и обещал поделиться информацией, когда приедет в нашу страну в середине следующего месяца.

Зеленский отметил, что сможет высказаться по этому поводу, когда обсудит соответствующую тему с главой Франции и узнает все детали. Президент добавил, что сейчас в приоритете решение вопросов о предоставлении помощи Киеву от западных союзников.

Напомним, что в Литве идею Макрона об отправке войск западных государств в Украину назвали достойной внимания.