В аналитическом материале ISW отмечается, что «депутаты ПМР» 28 февраля провели съезд, на котором приняли семь решений для обоснования эскалационных действий страны-агрессора против Молдовы. Также «чиновники» отправили в Москву запрос с призывом «защитить республику», информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на комментарий МИД РФ относительно обращения из «ПМР». В ведомстве заявили, что защита интересов жителей «республики» и «соотечественников» россиян – один из приоритетов страны-агрессора, а также пообещали «внимательно рассмотреть» требования непризнанного Приднестровья.

В Институте изучения войны предполагают три варианта действий Кремля в ответ на обращение из «республики». Первый сценарий – Путин может ответить на призывы «ПМР» во время обращения к Федеральному собранию РФ 29 февраля и позже удовлетворить требования «депутатов».

Второй вариант – Москва будет сильнее давить дипломатически на Кишинев, чтобы он отменил изменения в Таможенном кодексе, которые вступили в силу в первый день этого года, и имеют важное значение на пути Молдовы к интеграции в Евросоюз.

Также возможное развитие событий – попытка РФ в будущем предоставить «ПМР» дополнительную военную помощь, хотя не понятно, каким образом Кремль намерен доставить личный состав и боевую технику в «республику».

Ранее в ISW оценили вероятность вторжения на украинскую территорию со стороны «ПМР».