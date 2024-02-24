О том, что на данном этапе не наблюдается отчетливых признаков, свидетельствующих относительно попыток ограниченной группировки сил страны-агрессора, дислоцирующейся в Приднестровье, приступить к проведению наземных операций, которые могли бы представлять угрозу для Украины, пишет «НБН», ссылаясь на вашингтонский «Институт изучения войны» (ISW).

В частности, аналитики «Института изучения войны» совершенно уверены — малая группировка российских сил попросту не способна осуществить какую-либо значимую наземную операцию против нашей страны.

Кроме того, если приднестровские чиновники и потребуют проведения референдума, касающегося добровольной аннексии Россией, то это действие необходимо лишь для прикрытия гибридных операций армии Путина, направленных на дестабилизацию политической и социальной обстановки в Молдове, а не в Украине.

Ранее наш новостной портал информировал о том, как Гуменюк высказывалась об активности россиян на границе с Приднестровьем.