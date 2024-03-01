Американское информационное агентство Bloomberg пишет, что Лондон в частном порядке призывает Берлин предоставить Украине ракеты Taurus, в которых остро нуждаются ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Как пишут журналисты, высокопоставленные министры и чиновники Соединенного Королевства неоднократно давали понять руководству ФРГ, что украинским военным крайне необходимо дальнобойное оружие.

В ответ на сопротивление немецких властей Лондон предложил им сделку по обмену. Идея британской стороны заключается в том, что Соединенное Королевство отправит Киеву больше своих крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, после чего ФРГ пополнит запасы Великобритании запасными ракетами дальнего радиуса действия.

Один из собеседников СМИ не стал обсуждать непубличные переговоры между Лондоном и Берлином, однако отметил, что немецкое руководство должно перестать оправдываться.

Напомним, что глава правительства ФРГ Олаф Шольц недавно в очередной раз выступил против поставок Taurus Киеву. Экс-глава МИД Украины назвал условие, при котором канцлеру придется изменить свою позицию по этому вопросу.