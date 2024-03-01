В интервью британскому изданию The Telegraph советник главы ОПУ отметил, что в украинском обществе есть консенсус относительно того, что во время боевых действий невозможно обеспечить действительно прозрачный конкурентный электоральный процесс, информирует «НБН».

По словам чиновника, сегодня нельзя решить вопрос с финансовой стороной этого процесса, а также с параметрами безопасности и политической конкуренции.

При этом представитель Офиса Зеленского не исключает, что мнение граждан относительно президентских выборов может измениться. В таком случае руководство страны будет говорить об этом.

Подоляк добавил, что сегодня глава государства – абсолютно легитимная фигура, так как украинцы считают его легитимным, что подтверждено юридически.

Напомним, в интервью американскому телеканалу Зеленский оценил свои шансы на победу, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время. Гарант не сомневается, что он пошел бы на второй срок.