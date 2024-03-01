Представитель Офиса Зеленского в своем Telegram-канале, комментируя «мирные» предложения государства-террориста весной 2022 года, решил напомнить несколько общеизвестных фактов, информирует «НБН».

Советник руководителя ОПУ отметил, что РФ развязала войну против Украины с целью захвата ее территорий и переформатирования государства. На первом и на последующих этапах переговорного процесса Москва начинает требовать, чтобы Киев навсегда отказался от захваченных территорий, собственных вооруженных сил и от вступления в военные альянсы.

Подоляк считает, что в этих требованиях российской стороны можно прочесть призывы к капитуляции, а не предложение мира. Кроме того, после «отрицательного наступления» ВС РФ из-под Киева, когда весь мир увидел преступления захватчиков, любые контакты с государством-террористом стали невозможными.

Чиновник резюмировал, что у Украины не было никаких реальных возможностей договориться с Кремлем.

Напомним, СМИ рассказали о проекте мирного договора между Киевом и Москвой, составленном в апреле 2022 года. Журналисты раскрыли, что россияне предлагали Украине для завершения войны.