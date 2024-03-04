Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Согласно информации, которую обнародовало ведомство, по поручению президента Украины и главы ОПУ Андрея Ермака заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква начал переговоры о гарантиях безопасности для нашей страны с Испанией.

Во время диалога стороны обсудили структуру будущего соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Киев начал консультации с Европейским Союзом.