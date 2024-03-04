Как информирует «НБН», в своем вечернем видеообращении украинский лидер отметил, что ситуация на польской границе уже давно вышла за пределы морали и экономики.

Согласно словам главы Украинского государства, необходимо наконец найти решение и по ситуации, в том числе, сложившейся на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и морали, и экономики.

Зеленский добавил, что попросту невозможно объяснить, как сложности страны, которая истекает кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, Украина и это пройдет.

Я убежден, что Украина имеет способность выстоять, достичь своих целей и победить террор РФ. Вместе мы все это способны обеспечить, — подытожил президент Украинского государства в своем вечернем видеообращении к народу Украины.

Напомним, ранее Дональд Туск анонсировал полное закрытие польской границы.