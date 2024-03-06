На своей странице в соцсети Х Данилов сообщил, что сейчас пошла новая волна разговоров о «необходимости» прекращения огня, начала переговоров и поиске «мирных путей» для Украины. Секретарь СНБО отметил, что некоторым стоит избавиться от иллюзий относительно уступчивости Киева в вопросе завершения войны на его условиях, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что в основе «Формулы мира», озвученной президентом, есть восстановление территориальной целостности Украины. Альтернатив этой позиции для завершения войны нет и быть не может. Наше общество устало, однако будет бороться за свою свободу столько, сколько понадобится.

По словам Данилова, ситуация на фронте остается тяжелой, однако в боевых действиях нет статики – где-то защитники делают шаг назад, где-то два шага вперед. Он убежден, что Украина найдет пути преодоления вызовов в виде «снарядного голода», проблемы с пополнением резервов и ракетным террором РФ.

Секретарь СНБО добавил, что в то же время западным государствам, чтобы «справиться» с российской экономикой, нужно перестроить свою экономику, изменить стратегии и пройти все необходимые демократические процедуры.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе помощи Украине.