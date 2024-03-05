Во вторник, 5 марта, в ходе визита в Прагу французский лидер заявил, что европейские страны приближаются к моменту, когда «будет уместно не быть трусом», информирует «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Президент, говоря о полномасштабной войне РФ против Украины, отметил, что в Париже и в Праге хорошо осознают, что война вернулась на территорию Европы.

Макрон, намекая на Россию, отметил, что некоторые государства стали неудержимыми и ежедневно расширяют угрозу вторжения в Европу. В связи с этим глава Франции считает, что союзникам нужно быть активнее в вопросе Украины.

Ранее СМИ сообщили о конфликте между Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Журналисты пишут, что французский лидер и глава немецкого правительства не ладят, что может навредить Украине.