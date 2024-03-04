В пятницу, 1 марта, Алексея Навального, который умер в колонии, похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Попрощаться с оппозиционером пришло около 16,5 тысячи россиян, еще несколько тысяч граждан принесли цветы на его могилу в следующие два дня.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря кремлевского диктатора, считают ли в АП РФ значимой такую поддержку личного врага Путина. Спикер главы России отметил, что в Кремле не много говорили по этой теме и считают, что больше им сказать нечего.

Ранее стало известно о том, что Русский добровольческий корпус разрабатывал план спасения оппозиционера и его эвакуации в Украину. Бойцы хотели освободить Навального во время его этапирования из ИК во Владимирской области в колонию в Ямало-Ненецком округе. В РДК рассказали, почему не удалось реализовать операцию.