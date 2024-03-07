Последний соцопрос в США показывает, что у бывшего главы Белого дома Дональда Трампа больше шансов на победу в выборах, чем у действующего президента Джо Байдена. По словам Фарапонова, эти проценты сейчас не имеют никакого значения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Эксперт объяснил, что сейчас рано смотреть на рейтинги кандидатов, ведь выборы фактически начнутся только после официального выдвижения политиков. Реальные выводы из соцопросов можно будет сделать только накануне этого процесса – в сентябре или октябре.

Ранее американский миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск на фоне предстоящей встречи с Трампом сделал заявление о финансовой поддержке кандидатов на президентских выборах в США.