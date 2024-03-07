Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Как отмечается, внешнеполитическое ведомство отправило запрос на агреман, то есть предварительное согласие.

Стоит отметить, что наша страна не имеет посла в Великобритании с того времени, как 21 июля 2023 года Владимир Зеленский уволил с данной должности Вадима Пристайка, который занимал данную должность с июля 2020-го.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Буданова касательно отставки Залужного.